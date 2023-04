Complica obra previa mal realizada los trabajos de la calle Daniel Camacho

David Camarena Arias, director del departamento de Obras Públicas del municipio de Arandas, habló con este semanario sobre los trabajos que realizan en la calle Daniel Camacho.

-Ahí tenemos contemplado hacer drenaje, agua potable, alumbrado y pavimentaciones en concreto, así como banquetas, machuelos y el arroyo vehicular, pero nos encontramos con que había una línea vieja de drenaje que se reconoce puesto que hay registros, y en el levantamiento de información para el proyecto constatamos que efectivamente existía una línea construida en el periodo 2015-2018.

El problema es que está totalmente azolvada, no hay manera de sondearla, el material está totalmente sólido, razón por la cual nos vemos en la necesidad de reemplazarla provocando un gasto no contemplado.

Lamentablemente se trata de un punto mal colocado, de mala calidad en el trabajo, pero como no podemos detenernos ante una situación así porque el objetivo final es darle solución y dejar las obras funcionales para que sirvan para las personas que ahí viven, pues nos vemos en la necesidad de hacer ese reemplazo y ni hablar, considerando que se va a volver a pagar un trabajo que lamentablemente en su momento se hizo mal.

-¿Cuánto tiempo tienen planeado para esta obra?

-Las obras realmente las hacemos muy rápido, esta obra cuando mucho se llevará cinco semanas.

Ubicación de la calle Daniel Camacho:



-¿Esa situación de encontrar obras mal realizadas para dar continuidad al crecimiento de Arandas es constante, o esto es algo atípico?

-Afortunadamente no son muchos casos. Hemos visto que cuando han hecho redes de agua y de drenaje y hemos intervenido, especialmente en esta colonia, sí encontramos que funcionan. Lo que sucede es que aparecen nuevas viviendas y en su momento no contemplaron el suficiente número de tomas de agua a los domicilios o descargas de drenaje, pero en general afortunadamente este tipo de detalles no son muy frecuentes.