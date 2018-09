Comparte Salvador López su visión al cierre de la administración

El alcalde Salvador López Hernández, a días de dejar su cargo, habló con este semanario para compartir su visión de tres años de trabajo.

“Primeramente, quiero iniciar esta plática agradeciéndole a todas las personas en general y en especial a aquellas que tuvieron un gesto de apoyo para lograr que esta administración salga como un ciudadano me acaba de decir hace unos días, con saldo blanco. Un agradecimiento a toda esa gente y pedirle a los demás que siempre busquemos la colaboración con nuestras autoridades, porque se gobierna entre pueblo y autoridades para resolver más rápido y mejor las cosas”.

“Entiendo que esta experiencia era un reto para mí desde que yo la busqué, y hoy a tres años puedo decirles que me ha servido primero porque conozco mucho más a mi municipio territorialmente y conozco mucho mejor a mi municipio en lo que más vale, que es nuestra gente”.

“Tuve oportunidad de visitar prácticamente la mayoría de las comunidades, de convivir con miles de personas y de conocer su sentimiento, su pensamiento, sus ideales, sus ambiciones, sus frustraciones, sus enojos y yo creo que eso como ciudadano me hace cada día más fuerte en el sentido del aprecio y el amor por la tierra de donde uno es, en este caso nuestra tierra colorada de Arandas”.

“Llegué con una expectativa de querer resolver la mayoría de las necesidades que estuvieran a mi alcance, y de entrada me puse el compromiso de que le iba a dedicar el 100% de mi tiempo a la presidencia municipal, que no me haba distraer en ningún otro proyecto y eso lo he cumplido; también me eché el compromiso de atender lo más que se pudiera en las oficinas a la gente que pedía esa atención personalizada, y puedo decirte en este momento que me siento muy satisfecho porque como lo he dicho, he recibido más de 20 mil entrevistas aquí en el despacho sin contar las atenciones que hago por teléfono y que hago cara a cara en las calles o que me visitan en mi casa”.

“Creo que en ese sentido me voy muy tranquilo, satisfecho y contento porque realicé conjuntamente con los regidores y con los funcionarios muchas cosas buenas para Arandas. Siempre ofrecí entrarle a la obra social, trabajar esa parte que normalmente estaba en segundo o tercero o cuarto plano, en cultura, educación, deporte y atención a la salud. Creo que hicimos un papel muy aceptable, porque hubo recursos, hubo actividades y teníamos un proyecto bien organizado y estructurado”.

“El haber creado la Dirección de Planeación y que cada director trabajara con un plan previamente establecido y que cada tres meses se les revisaba el alcance de sus metas. Podría mencionarte áreas fundamentales donde intervinimos y resolvimos problemas muy serios como aseo público con la construcción del nuevo vertedero, un tema que no es muy apreciado que solamente se ve cuando está el problema, pero que cuando camina bien nadie lo nota, pero ahí intervenimos de manera muy importante porque ese es un problema muy serio”.

“No se diga el programa que logramos tener de FORTASEJ en seguridad pública, viendo cada una de las oficinas yo creo que el 85% de las direcciones trabajaron de manera muy aceptable y hubo algunas que ciertamente nos faltó más creatividad, más iniciativa y más desarrollo de proyectos pero en términos generales creo que caminamos tres años en paz”.

-¿Qué fue lo mejor que le ocurrió en estos tres años?

-Lo mejor que me ocurrió en estos 3 años fue haber conocido más a la gente de Arandas para identificarme mejor con ellos y como presidente, haber podido atender a tanta gente aquí en el despacho y haberle podido ofrecer si no toda la solución, cuando menos un alto porcentaje y una palabra de aliento y de asesoría en momentos difíciles a cada una de las personas que vinieron. La frase que yo escuchaba seguido aquí en el despacho era “presidente, le agradezco mucho que me haya dedicado unos minutos porque yo no conocía la oficina, nunca había entrado con el presidente y usted me dio la oportunidad”.

La oficina, hay que decirlo, la recibí de la administración anterior muy bonita, muy bien construida y agradable y la gente se va a impactada cuando entra aquí y puede hablar con el presidente y yo creo que es una de las cosas más bonitas, el trabajo que hicimos más de 30 obras de importancia en el área de educación.

Cuando voy a las escuelas los papás salen con su mesita y sus cazuelitas y las mamás ponen ahí sus enchiladas, sopes, tostadas y nos invitan a desayunar. Eso para mí es fundamental, la nobleza de la gente y el trabajo político que creo que de alguna u otra manera se llevó con resultados al final positivos, un trabajo en las juntas de cabildo con discusiones, con debates como debe de haber pero al final de cuentas creo yo que los regidores pusieron su disposición por el bien de Arandas y sacamos adelante muchos temas.

Creo que la experiencia de ser presidente municipal en estos tiempos es para cualquier arandense motivo de mucho orgullo y yo estoy muy convencido de que en lo personal hicimos cosas buenas, de que gané muchas amistades y que aquellas cosas que se hicieron y no salieron como queríamos que fueron las menos, afortunadamente no fueron con dolo ni mala intención, fueron situaciones a veces de la naturaleza que nos impidieron otras circunstancias pero en términos generales yo creo que lo que más me deja es haber podido ayudar a tanta gente que tenía una expectativa de trato con el presidente y creo que no la defraudamos.

-Por último, ¿qué fue lo que menos le gustó y que no desearía que le ocurra a su sucesora?

-Creo que en el camino de la administración pública como presidente encuentras mucha gente que colabora y que está dispuesta a ayudar para que los proyectos salgan, pero tristemente encuentras también personas que viendo que el problema le está afectando en lo particular, no están dispuestos a poner la disposición para que se resuelva el problema.

Creo que eso se debe de seguir trabajando, yo por eso siempre hablaba de construir una ciudadanía democrática, de convencer a toda la gente de que los problemas se resuelven entre todos y que no es nada más cosa de unos o del presidente o del gobierno, ese sector que le faltó disposición en algunos casos que repito fueron los menos, yo creo que había que trabajar mucho en la concientización para que todo el pueblo un día se una para que resuelva sus problemas más rápido y que vivamos cada día mejor todos.

