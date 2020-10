Comparte Anabel Bañuelos sus logros en sus primeros dos años de gobierno

Anabel Bañuelos, presidenta del municipio de Arandas, considera que su trabajo de gestión ha sido lo más relevante a lo largo de los dos años de gobierno que cumple ya su administración.

-Una de las obras de mayor relevancia dentro de esta gestión, y que a mí sí me tiene muy motivada, es el apoyo del gobernador Enrique Alfaro para arreglar las carreteras que tenían olvidadas en Arandas.

Recordó que las obras de infraestructura, como el cambio de redes de agua potable y drenaje “son muy necesarias; como nosotros sabemos estaban muy olvidadas y se tenían que hacer para dar u correcto servicio a los ciudadanos”.

Sobre el agua potable, añadió que “se han estado rehabilitando los pozos de agua potable que estaba muy descuidados, y ya les está llegando un poco más de agua en algunas colonias”.

Reconoció que la pandemia por el COVID-19 es lo más grave que nos ha pasado como municipio, “me tocó un tiempo muy difícil”.

Además, otro reto ha sido la falta de recursos federales, “como ustedes saben no nos está llegando el recurso a nosotros los presidentes y la reducción de los partidos que como ustedes ciudadanos no se dan cuenta, pero no nos está llegando el recurso como debe de llegar”.

Finalmente, dijo que para su tercer año de gobierno buscará trabajar con fuerza, “seguir pidiendo apoyos, seguir pidiendo recursos y hasta el ultima día que tenga que estar aquí vamos a seguir trabajando”.

Comentarios