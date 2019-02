Comercio ambulante complica la situación en los mercados de Arandas

NotiArandas conversó con José Luis Ramírez Hernández, administrador de los mercados de Arandas, para saber cuál es la postura oficial ante la situación de varios locatarios que se están reinstalando en las calles del centro de la ciudad.

“El principal problema que yo veo hoy en día es el comercio ambulante que se pone alrededor del mercado y la plaza; un claro ejemplo lo acabo de ver en estos días el tianguis del 14 de febrero que me genera un problema con los locatarios que tengo dentro del mercado porque al instalarse un comercio ambulante ellos también se quieren bajar, porque era lo que hacían anteriormente”, expresó.

Refirió que “Ese es el principal problema que genera que el mercado vuelve a quedarse solo y que no se sube la gente. Lo que no entienden los propios comerciantes es que si el mercado se está quedando solo poco a poco va a dejar de existir, la gente piensa que por vender unos pesos cuatro días va a salir lo que no ha vendido en todo el año, pero están equivocados porque lo que nosotros necesitamos es la oferta en el mercado; no hay oferta, no hay servicios en el mercado, por eso la gente no sube. Esto es un proyecto a largo plazo, hay que darle continuidad”.

“La gente se queja de que no se vende en el mercado, de que no hay gente, pues de esa manera no lo vamos a lograr nunca, por eso sinceramente en cuestión de comercio el tianguis que se pone alrededor de los mercados es injusto para las personas que sí pagan una renta, que sí pagan un servicio de luz, que sí pagan un servicio de agua y que están sacrificándose porque los negocios funcionen”, acotó.

-El horario de servicio del mercado es muy corto, los baños se cobran… ¿Han pensado en eso?

– Sí, de hecho ya se tomó en cuenta la cuestión de los horarios. Estamos en toda la disposición de abrirlo en horario extenso hasta las 10, 11 de la noche, pero los locatarios no quieren trabajar hasta esas horas. Llegamos a un acuerdo con Padrón y licencias de que todo el negocio ambulante que se encuentra dentro de la plaza de aquí del templo de Nuestra Señora de Guadalupe se ponga a un costado del mercado en el horario nocturno para empezar a dar auge otra vez al mercado y así comenzar a que los locatarios vean que se está vendiendo y empezar a volver a abrir los locales por la noche.

Por la cuestión de los servicios de los baños te soy sincero, cuando ingresamos a esta administración me cayó de sorpresa que los baños están concesionados a particulares, ellos son los que cobran pero yo sí quisiera arreglar esa solución en esa parte para que los baños fueran un servicio gratuito en un futuro, pero son temas que se van a manejar poco a poco y posteriormente si logramos esta parte que el negocio ambulante se ponga a un costado del mercado vamos a ofrecer el servicio de baños hasta las 11 de la noche para que se cree un círculo de comercio alrededor del mercado.

