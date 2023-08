Coincide regidor de Hagamos en que se viene una elección de coaliciones

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del Ayuntamiento de Arandas, es considerado un posible candidato en la elección 2024, en un contexto donde se anticipa que todos los partidos tendrán que formar una coalición para tener una oportunidad real de competir.

Precisamente José Socorro habló con NotiArandas sobre la posibilidad de que algún partido político en Arandas pueda competir sin coalición: -Creo que los escenarios políticos no van a ser para que un partido político vaya solo, pero cuando menos en lo personal en el municipio de Arandas,

Hagamos, gracias al trabajo del presidente del partido, Erik Salvador Martín de la Cruz y de Reina Fabiola Sánchez López, se ha convertido en una estructura junto con todos los coordinadores del comité. Estamos preparados para, por ejemplo, en Arandas, incluso ir solos, pero sabemos que va a ser complicado. Somos un partido de carácter estatal, esperamos que se haga de manera oficial el anuncio de con quién vamos en alianza. Hoy no podríamos definir un instituto político u otro, hay que esperar los tiempos.

-Si usted tuviera que elegir una alianza, ¿cuál sería?

-Creo que no puedo decir alguna, no son los tiempos. Sería pecar de imprudencia. Hoy hay que seguir trabajando. Comparto la idea de que en Arandas será una elección donde no habrá más de tres candidatos, y es cierto que Movimiento Ciudadano y Hagamos no han definido alianzas, entonces tampoco es algo que nos desespere o nos preocupe mucho, debemos esperar el comunicado oficial.

-¿Usted cree que en Arandas debe seguir gobernando una mujer?

-No se descarta esto. No veo por qué no; eso más bien hay que preguntárselo a los ciudadanos. Yo no descarto esa posibilidad, ahí está la modificación de la ley referente al tema de la paridad de género, y los partidos políticos tendrán que buscar los perfiles adecuados.

-¿Qué cree que sea lo principal que deba corregirse en Arandas?

-Hay muchísimos temas, tendríamos que agarrar una lista y hablar de movilidad, de salud pública… Debemos hacer un análisis de qué es lo que de verdad requiere Arandas para mejorar sus condiciones y las de los ciudadanos. Nosotros desde nuestra postura como regidores, tanto Reina Camarena como un servidor, siempre ha sido velar porque los ciudadanos se sientan representados por el trabajo que hacemos día con día. Eso es lo importante, el día que tengamos que hacer un análisis profundo de qué es lo que necesita Arandas, pues hay tela de dónde cortar para mejorar las condiciones.