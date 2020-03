Cierran carretera a Martínez Valadez para exigir respuestas

Antonio Aguas, vecino de la carretera a Martínez Valadez, fue uno de los organizadores del paro en la carretera con la finalidad de conocer cómo se va a solucionar el problema de esa vía de comunicación, tema que tocó con NotiArandas en esta entrevista.

-Esto lo veníamos haciendo desde el 15 de enero que yo tenía reunión con la presidenta y los ingenieros y prometieron que iban a avanzar mas rápido en la obra y con más seguridad y yo creo que dos meses después sigue lo mismo, el avance era muy poco, mucha inseguridad para todos los que están manejando y yo estuve hablando con el ingeniero y quedó de reunirse con nosotros a las 9:30 de la mañana ese día del paro y ninguna autoridad llegó, hasta que la gente no se aguantó porque nadie fue, ningún representante de ningún nivel y queríamos respuestas.

Se hizo eso pacíficamente, se dejaron pasar a quienes venían con enfermos, necesidades, afortunadamente llega la policía y nos pregunta que si qué estábamos manifestando, estamos manifestando pacíficamente que vengan a atendernos las personas indicadas y todo bien.

El ingeniero me llama a las 10:30 u 11 que estaba tratando de localizar al ingeniero del estado para que vinieran a darnos una respuesta, creo que eran las 12 del día o 12:30 cuando aparecieron, fue cuando ya nos dieron la respuesta que quisieron o lo que era, que van a continuar con más seguridad y más rápido, que iban a empezar la carpeta entre miércoles o jueves y hasta la fecha no se ve que empiecen a tirar carpeta.

Habíamos llegado a un acuerdo que van a empezar con otro tramo de San Diego a Arandas, que van a traer dos compañías o dos máquinas para tirar el asfalto, una de San Diego y otra de aquí de Arandas para continuar más rápido con la obra, pero hasta hoy día todavía no se ven resultados. Llegamos a otro acuerdo, que no queremos que nos desbaraten más de lo que ya está, que primero arreglen un poco de lo que está destruido.

-¿Hay avances?

-Ponen tierra, el tepetate y partes de grava, pero eso que están haciendo es muy peligroso para todas las personas que transitamos por ahí porque eso lo dejan bien y en unos días está completamente destruido de la parte de arriba, porque no es un material que aguante tráfico como lo hay todos los días. Creo que ahorita lo que estamos exigiendo más o lo que yo creo que deberían de hacer es ponerse las pilas y tirar carpeta, porque mientras no tiren carpeta lo que están haciendo se está destruyendo. Ahorita tienen suficientes tramos para tirar carpeta, es la única forma de avanzar, mientras no empiecen a tirar carpeta no tienen avance y seguimos en el mismo problema.

-¿Qué tan cierto es que si no empiezan el fin de semana vuelven a hacer un paro?

-Eso necesitaríamos comentarlo con autoridades y con ingenieros porque no nos gustaría afectar a empresas o trabajadores, pero creo que mañana a las 10:30 de la mañana tenemos una reunión con ellos ahí en La Cieneguita, depende de las respuestas que nos den en los avances que dijeron que iban a hacer yo creo que vamos a tomar cartas en el asunto para la semana que entra.

