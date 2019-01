Casa tequilera El Charro recibió a Carlos Lomelí

Javier López Orozco en coordinación con el Dr. René Martínez López, como enlace con el Dr. Carlos Lomelí, tuvo una gran convocatoria en Casa Tequilera El Charro para recibir al doctor Carlos Lomelí, quien funge como Delegado Federal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con una importante asistencia de empresarios y ganaderos, Javier López fungió como anfitrión y dio la bienvenida al importante visitante, a quien le señaló algunos de los quehaceres que se llevan a cabo en este municipio. Dijo que Arandas es un municipio empresarial, agrícola y ganadero, donde existen muchos problemas pero el principal de ellos son las carreteras, y además el que se está generando por la falta de gasolina que está afectando a la industria, la ganadería y la agricultura.

“Hemos podido conservar la calma esperando una solución rápida a este problema, por ello no ha habido manifestaciones ni desorden alguno, aunque es un problema de muchos, y si se están ahorrando 165 mil millones de pesos por erradicar el huachicoleo, sería importante que se invirtieran en carreteras y se erradicaran los problemas del seguro social que está asfixiando no solo a los arandenses sino a todo México. Que se apoye a los agricultores y a los ganaderos porque es increíble que en México se nace pobre y se muere pobre”, aseveró.

El doctor Carlos Lomelí felicitó al empresario Javier López Orozco e hizo un reconocimiento a tequila Antigua Cruz por el reconocimiento ganado, la diosa Mayahuel, para luego tratar de convencer a los presentes de que las estrategias para acabar con los huachicoleros eran las correctas, asegurando que el 90% de los mexicanos están de acuerdo. Sobre las carreteras dijo que en los próximos años no se construirán ni carreteras ni escuelas, sino que se mejorarán las existentes.

También señaló que el Gobierno Federal construirá 34 mil casas integradoras donde se podrán comprar los productos del campo. Hizo algunos señalamientos de los apoyos que se darán a los agricultores y dijo que el Gobierno Federal quiere reconstruir el tejido social, entre otros puntos que tocó sin responder a los cuestionamientos que en un principio hizo Javier López Orozco.

Salvador Franco de la Torre tomó el micrófono para aprobar todas las propuestas de Carlos Lomelí y pedirle que solucione el problema de los aretes para el ganado, y le dijo que contaba con un soldado en su persona para el ejército que se conformará para la próxima elección, y que su voto será para el doctor Carlos Lomelí.

El ingeniero Antonio Gascón Padilla dijo que si el campo está bonito en Arandas es por el trabajo de los arandenses, y le respondió “no todo lo que usted dijo es verdad, y no todo lo de los gobiernos anteriores fue malo. Sí hubo apoyos al campo que fueron disminuyendo a últimas fechas pero sin embargo aún hay apoyo en muchas áreas, y los campesinos ganaderos y agricultores aunque sí necesitamos ayuda lo que más necesitamos es que el gobierno no nos estorbe. Apóyennos con el abasto de combustible y permítanos llevar diésel en nuestros bidones, porque nos pueden agarrar con ellos y hasta llevarnos a la cárcel por transportar combustible en camionetas. No podemos traer los tractores a las gasolineras”. Además, el ingeniero Gascón le pidió que los apoyaran con médicos veterinarios para lograr hatos libres de enfermedades.

El doctor Carlos Lomelí le dijo que era una utopía exterminar la brucelosis y tuberculosis, y que no había por qué detener a la gente cuando transportan diésel, para que luego Eduardo López Camarena reclamara la falta de combustible y el daño que eso está ocasionando a Jalisco y a México, “está generando grandes pérdidas, desempleo y delincuencia. Usted pide calma y paciencia, contamos con 400 trabajadores solo nuestra empresa zapatera y cada uno de los que estamos aquí tenemos empleados. ¿Cómo mantener la plantilla si no hay materia prima, si no se puede permitir el traslado del producto terminado y nos pide calma? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar?”

El doctor contestó que solo así se podría acabar con el robo no solo de combustible, sino del mismo producto que se transporta, evitando que los ladrones obtengan grandes ganancias. Dijo que la revolución dio frutos casi 100 años después, habrá que tener calma y pronto se regularizará el abasto de combustible. Dijo que será portador del mensaje emitido en esta reunión. Se le hicieron algunas otras preguntas donde prefirió callar y decir “no conozco el tema”, y así se dio por concluida la reunión entre empresarios, agricultores y ganaderos con el doctor Carlos Lomelí.

