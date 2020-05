Canastita entregará 2000 despensas

El programa Canastita, uno de los más sólidos de la actual administración, hace un esfuerzo en esta época de pandemia para llevar a cabo una entrega masiva de despensas a personas que se han visto afectadas en lo económico.

Se trata de dos mil despensas cuyo armado ha implicado el esfuerzo de los trabajadores municipales y del director de Desarrollo Humano, extendiendo sus horarios de trabajo.

Hablamos de empacar en bolsas de kilo dos toneladas de sal, soya, frijol, azúcar, lentejas y luego armar las despensas. Estas despensas contingentes solo incluyen ingredientes para preparar alimentos, junto con pasta para sopas, arroz, atún, aceite, verduras enlatadas, chocolate, café, polvo para preparar atole y sazonador.

Queda fuera el papel sanitario y las verduras frescas, pues se trata de entregar productos de primera necesidad y que sean duraderos.

Confirma Desarrollo Humano más apoyo con despensas

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Humano en Arandas, tuvo que acudir esta semana a cabildo a explicar las obras que se están llevando a cabo, así como preparar miles de despenas del programa Canastita. Conversó con este semanario sobre ambos procesos.

-Me solicitó el apoyo el director de Obras Públicas para que explicara cómo vamos tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos para la ejecución de obra, y a lo mejor es desconocimiento acerca de los procesos administrativos necesarios para llevar a cabo dichas gestiones y sobretodo quizá responde al sentido de no darnos cuenta de la forma en que se debe llevar a cabo todo esto, cuando se busca la aprobación de un monto y no tanto de un listado de obras.

-También cuestionaron programas como Canastita…

-Nosotros tenemos la dependencia abierta para quien guste venir a hacer las preguntas correspondientes. Se informó a un par de regidores que nos lo solicitaron y nosotros estamos aquí para toda la ciudadanía en general, para darles informes de lo que sea necesario y contribuir a que Arandas esté mejor.

Creo que en la política hay diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas y ahora sí que toca respetar las opiniones mientras se respeten las formas y a seguir trabajando por Arandas, que creo que es lo que nos incumbe a todos.

-Los empleados de Desarrollo Humano están empaquetando bastantes alimentos para repartirlos en Canastita. ¿Cuántas despensas se repartirán?

-Mi gente es un equipo bastante comprometido, las personas que trabajan en esta dependencia no entienden de horarios ni de tareas específicas, son personas que están dispuestas a hacer lo que nos toque.

Son personas que han trabajado desde limpiar lo que expulsan drenajes tapados hasta hacer despensas, son personas verdaderamente comprometidas por el municipio y yo estoy agradecido de ello y ahora nos ha tocado esta nueva labor de reparto de más de dos mil despensas que estaremos haciendo llegar a los arandenses.

La verdad estoy muy orgulloso de ellos y es una muestra de que el servidor público con un poco de conciencia y trabajo duro puede cambiar sin duda alguna la visión de las personas.

