“Buscaremos resarcir la violencia en los hogares”: Norma Aguirre Vargas

Norma Aguirre Vargas, candidata a regidora por Movimiento Ciudadano en la planilla de Anabel Bañuelos, lleva ya dos años al frente del organismo CeMujer, trabajando por las mujeres de Arandas.

-Las necesidades reales están afuera, en las calles. En esta campaña afortunadamente cada puerta que hemos tocado la gente nos ha recibido de maravilla; dentro de la instancia municipal de las mujeres, ahora yo como directora con licencia, he visto muchas situaciones. Me voy ahora a la entraña de la sociedad y efectivamente entiendes un poco más cómo funciona, si hay alguna disfunción familiar. Yo voy a estar siempre para atender las necesidades reales de la gente.

-¿Cuál sería su compromiso sobre esta problemática?

-Es muy fácil prometer y demás, pero tenemos que saber cuáles son nuestros alcances. Uno de nuestros compromisos en esta campaña es y lo será, si la confianza de la gente nos otorga ese voto, definitivamente resarcir esa violencia que existe al interior de los hogares, referente a la violencia contra las mujeres y niños, porque ese es el núcleo familiar.

Debería ser el núcleo familiar de la sociedad, pero esa es una realidad, hay situaciones que debemos atender. Evidentemente la gente necesita mucho acompañamiento, la pandemia y este confinamiento nos afectó a todos emocionalmente, son situaciones que tenemos que atender de cerca, darle acompañamiento a la gente, talleres, información. Que realmente nosotros hagamos toda la gestión para que la gente esté bien, sobre todo en el rubro de las mujeres, que serían mi tema, y los niños.

-A veces lejos del conocimiento de la denuncia, el hombre es violentado constantemente por la mujer, pero no van a su oficina. ¿Qué hacer ahí?

-Efectivamente los hombres son violentados, no denuncian por el qué dirán, porque la región alteña es bastante machista todavía, aunque a veces queremos tapar esa parte, pero no, los hombres no quieren hablar. He tenido casos de hombres en mi oficina donde hemos tenido la apertura con ellos, hemos dado el acompañamiento hasta el Ministerio Público, pero estamos hablando que es de 10 solo 1, y aun así la oficina está abierta para quien lo necesite.

Definitivamente estoy convencida de que cuando nosotros nos acercamos a las dependencias adecuadas podemos darle una buena atención certera, porque a veces también cuando eres violentado de alguna manera prefieres no ir a denunciar, porque estás peregrinando por las dependencias y nadie te da una solución, y cuando ya llegamos al Ministerio Público menos, ya mejor no denuncio, para qué, y ya es engorroso.

Dentro de mis compromisos está que quien llegue a la instancia municipal de las mujeres tenga la atención adecuada y lo he comentado, si por algo mis colaboradores no han tenido esa atención con la gente, que me lo digan directamente porque quien es servidor público tiene que hacer su trabajo, y si no, pues que se retire.

-Las mujeres, encabezadas por Anabel, mandan un manifiesto de no violencia entre mujeres en la campaña. Una de ellas ni siquiera lo firmó, ¿cuál es su opinión sobre esto?

-Nosotras en campaña, por parte de la señora Anabel, se sube un comunicado de no violencia política contra las mujeres, porque estoy convencida de que independientemente de que hagamos una labor política tenemos el derecho a votar y ser votados.

Somos varias candidatas y si entramos en una circunstancia de sororidad, ya de entrada porque somos mujeres pero es muy respetable quien quiera subirse al barco o no, quien quiera hacer un comentario que pueda descalificar o no. Yo estoy convencida de que quien habla mal de una persona habla peor de sí mismo, esa es mi filosofía. Yo en cualquier circunstancia que pueda aportar y pueda ayudar a las demás mujeres lo voy a hacer.

Este comunicado lo hicimos, está público, está en las redes sociales de la señora Anabel Bañuelos y nosotros comulgamos con su contenido. Esa es una de las razones por las que yo estoy en este proyecto, porque he venido caminando en este tema de la no violencia, entonces sería incongruente que reaccionara diferente.

Apoyo al 100% el no violentarnos entre mujeres en este caminar político, recordemos que son dos meses y medio que tenemos que hacer una labor y la decisión la tiene la gente, en la confianza que nos otorga el voto, y vamos a seguir trabajando para ello.

