Buscarán alternativas a palmeras en la avenida Medina Ascencio

Sergio Ramírez López, director de Servicios Municipales, atendió la solicitud de este semanario para conversar sobre las palmeras de la avenida Medina Ascencio.

-Hace exactamente un año platicamos sobre el mismo problema, y yo comentaba que era muy extraño que tantas palmeras se secaran al mismo tiempo o en un periodo muy corto. Es exactamente lo mismo; de la Poliplaza hacia la glorieta Medina Ascencio no hay palmeras secas, a excepción de una o dos, pero esas palmeras es natural que se vayan secando, pero de la Poliplaza hacia la central camionera ya tenemos más de 30 palmeras secas. El reporte de la gente de Parques y Jardines es que sigue oliendo a gasolina o aceite, eso nos da a entender que los mismos locatarios las están secando.

-El gobierno no se ha preocupado por hacer un sondeo con los mismos comerciantes para saber por qué lo hacen, o si lo que quieren es visibilidad…

-Nosotros después de esa entrevista que tuvimos contigo nos dimos a la tarea de quitar las palmeras secas y pusimos palmeras más largas de tronco delgado, pensamos que era por la visibilidad tanto de los vehículos para dar vuelta como para los mismos negocios. Lógicamente las palmeras que están ahorita secas no estaban secas hace un año, estaban bien, entonces de ese año para acá ese es el problema que hemos tenido.

-¿No existe otra opción para que se vea bonito el camellón y que no estorbe a la visibilidad de los comercios?

-Nosotros pusimos un tipo de pino que es muy delgado, aparte de la palmera, porque el gasto es grande. Cada palmera nos llega a costar hasta 4 o 5 mil pesos y este pinito que es muy delgado también le da mucha visibilidad y no llega el grosor de este pinito a tener más de 50 centímetros, entonces eso es lo que vamos a hacer próximamente para darle la vista, primero quitar lo que está seco.

-¿No sería bueno involucrar a los comerciantes para que ellos sean partícipes de esa nueva reforestación?

-Fíjate que es una muy buena idea, sería cosa de hablar con Padrón y Licencias para que nos apoye en ese aspecto, ya que ellos son los que emiten su licencia de cada negocio, para acercarse y platicar con los locatarios.

-Por otro lado, ¿qué pasó con la recolección nocturna de basura?

-Seguimos trabajando una ruta de noche que es la del lado del Panteón Viejo, no la hemos movido, tenemos ya dos camiones nuevos pero hoy tengo tres camiones descompuestos de 10 y donde yo tengo 8 rutas en general en todo Arandas, tanto delegaciones, rancherías y aquí la cabecera, es donde no nos alcanza el tiempo. No hemos podido hacer la recolección nocturna aparte por la falta de personal.

-Se está terminando la administración, hay tres camiones descompuesto, sale uno del taller y entra otro… ¿Cómo entregarán ese parque vehicular al finalizar los próximos meses?

-El parque vehicular para entregar a la próxima administración sería de regular a malo, porque de esos tenemos dos camiones nuevos que todavía podían aguantar un par de años y tenemos camiones que ya deberían estar vendidos como chatarra, pero se siguen arreglando porque el gasto es muy grande de un camión nuevo que vale arriba de un millón y medio de pesos.

