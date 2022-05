Buscan garantizar servicio de agua pese a estiaje

El director del OPD (organismo público descentralizado) del agua potable en Arandas, Francisco Arámburo, conversó con este medio sobre las estrategias implementadas por su oficina para mantener el abasto de agua en el municipio, durante este tiempo de estiaje.

-Estamos solucionando los problemas al momento para evitar que crezcan; desgraciadamente ahorita nos está pegando mucho y lo digo abiertamente, espero no tener complicaciones, con lo de la obra que se está haciendo nueva, porque a lo mejor ha sido falta de comunicación, pero hemos tenido problemas de rupturas en las líneas del agua.

Al pasar eso en automático tenemos que ir a apagar los pozos para reparar la fuga; ya es la cuarta o quinta vez que hemos tenido ese problema, sé el funcionamiento de la obra y que va a mejorar esto, pero nos pegó en muy mal tiempo, podríamos decirlo, por el tema del estiaje. Por otro lado, hemos tratado de solucionar las líneas que están inexistentes. Había mangueras con demasiadas fugas, hemos sustituido en unas partes hasta un kilómetro de red con manguera, en Santiaguito y Martínez Valadez con sustitución de red. Las tuberías estaban demasiados dañadas en los pozos.

-¿Están haciendo el estudio anunciado para mejorar todas las redes de Arandas?

-Ese estudio es para la mejoría del agua, para poder poner válvulas que no existían, para dar impulso a ciertas calles o abrir realmente hacia donde va el agua, porque no sabíamos de ciertas calles cómo venía la línea o el agua, no lo teníamos identificado con esas sustituciones de calles y de redes. Ya mínimo vamos a tener en el mapeo registrado de que aquí está una válvula, aquí se nos va a abrir, aquí se nos va a regresar o aquí vamos a poder abrir para dar en otra parte.

-¿Tienen un proyecto para conocer todas las redes?

-Ya estamos haciendo ese levantamiento. Te puedo decir que lo llevo avanzado en un 60%, yo creo, encontrando válvulas viejas, donde las nuevas calles donde se echaba el pavimento, el bacheo y se nos borraban las válvulas existentes que existían o por donde podríamos abrir o había válvulas que ya estaban cerradas de por vida, y afortunadamente hemos podido abrir por un decir ahí por la León Bañuelos hicimos una nueva válvula por el tema del pozo de la feria, y por el tema del pozo de la línea de Los Fresnos que pasó de nuevo ahí, ahí ya pudimos meter una y hacer la interconexión para mandarle todo lo del Espíritu Santo, y toda esa zona que también viene hacia El Carmen. Eso nos daría mayor control y la posibilidad de marcar los días con exactitud de uso de cada pozo.