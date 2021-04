Busca Lupita Samoano hacer realidad sus propuestas

Lupita Samoano, candidata de Fuerza por México a la presidencia municipal, habló con NotiArandas sobre esta nueva incursión en la política.

-Me describo como una mujer con defectos, cualidades, como cualquier otro ser humano, pero también una mujer de carácter fuerte. Una mujer con dos retos que llevo a la par: Dar a conocer un partido y darme a conocer a mí. Es algo que me motiva y me tiene trabajando, haciendo las cosas bien, buscando la forma de hacer las cosas bien para todos. Te puedo decir que es más complicado llevar dos retos a la par, partido y yo, pero estoy convencida y por eso estoy aquí.

-¿Qué ofrece fuerza por México?

-Fuerza por México es un partido nuevo, con gente fresca. Este partido es el vehículo para lograr ciertos deseos, ilusiones y objetivos que tengo de llegar a toda la ciudadanía de Arandas con propuestas que yo traigo y me gustaría aterrizarlas con todos. Mis principios y valores se respetan, mi congruencia con lo que es Lupita Samoano, y eso me llevó a considerar la oportunidad de ser Lupita Samoano en una plataforma para llegar a los ciudadanos arandenses con todas las propuestas que traemos como equipo.

-Un mensaje para sus seguidores…

-Gracias a todas esas personas que con tan poquitos días que tenemos de un arranque de campaña se han estado sumando. Estoy muy contenta de verdad, muy motivada de que lo vamos a lograr. Me encanta la respuesta de la gente cuando los visito, cuando platicamos y que no se pierda de vista que poco a poco irá dando a conocer todos los proyectos que traemos en todas las áreas que se les va a escuchar.

Traemos proyectos en cada tema sensible o no sensible, que conlleva a una comunidad que es Arandas, sin dejar de lado ningún tema. Siempre ese es mi gran compromiso, escuchar es el compromiso que trae mi equipo, trabajar con los ciudadanos.

