Aumentan solicitudes de comercio informal en Arandas

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón y Licencias en Arandas, informó sobre la “feria” que se acaba de instalar en los antiguos terrenos de la Expoferia.

-Se instaló en un terreno particular, y por una empresa particular. Desconozco cuánto tiempo vayan a permanecer en el municipio. En las últimas cuatro semanas han estado viniendo entre 6 y 7 personas diariamente a intentar obtener una ubicación para ejercer comercio. Lo concedemos a 1 de cada 6 porque no tenemos lugar para todos.

No hay un ordenamiento municipal que prohíba la instalación en función de cantidad, únicamente que cumplan con reglas de ubicación, y no hay límite. Recordemos, eso sí, que está prohibido cualquier tipo de comercio ambulante de alcohol y cualquier sustancia prohibida.

El funcionario agregó que el tianguis navideño inicia el 1 de diciembre y termina el 25 del mismo mes. Finalmente, sobre el censo que el cabildo le pidió, confirmó que está en proceso la ejecución de ese programa.

“Ya los inspectores están agarrando zonas diarias de revisión donde están levantando uno por uno cada uno de los negocios, comercios, industrias, talleres, consultorios, despachos y oficinas que van encontrando por el camino. Nos concedieron 30 días hábiles, los cuales si no calculo mal se vencen el 27 de diciembre”.

Comentarios