Atiende Dirección de Educación a las escuelas del municipio

Juan Pablo Rubio Ascencio, director de Educación en Arandas, conversó con NotiArandas sobre el trabajo que se realiza desde su dirección.

-Ya estamos trabajando con 100% de presencialidad escolar, por lo que estamos conversando con los maestros sobre las necesidades de los distintos planteles. Por ello obras importantes en escuelas no solo de la cabecera, sino de algunas rancherías.

Apenas en diciembre hicimos unas aulas en el preescolar de La Resolana, en la primaria de esa zona también hicimos una cancha de usos múltiples, colocamos una lonaria en el preescolar Cuauhtémoc que se va a inaugurar el próximo jueves, también se trabajó en La Granjena con unos baños, en El Cabrito se inauguró una lonaria, entre otras obras.

Actualmente estamos arreglando el preescolar de La Corambre con recurso propio del municipio; con base en nuestras posibilidades ayudamos lo más que se pueda a quienes se acercan pidiendo apoyo.

-¿Se hizo algún censo para el programa 2022 de mochilas y uniformes?

Para el programa 2022 de Recrea, que es el que se encarga de la entrega de útiles escolares y uniformes, eso corresponde al Gobierno del Estado. Nosotros como Gobierno Municipal no intervenimos. Esperamos que ahora que regresemos al ciclo escolar 2022-2023, los alumnos se reincorporen a estudiar, principalmente quienes abandonaron en este ciclo que estamos por culminar.

-¿Qué problema causa a Arandas esa deserción?

-Una persona que no logra culminar sus estudios, principalmente de nivel básico, es preocupante, porque ya hoy en día todas las empresas están solicitando mínimo la preparatoria. Imagínate tener un 20% de alumnos que no terminaron la secundaria y que ya cuando quieran entrar a laborar a una empresa no van a poder hacerlo por la falta de su certificado.

Sabemos que ahorita el auge del agave es muy fuerte, muchos ahorita se van a trabajar y les va bien, pero no sabemos cuánto nos vaya a durar la situación del agave, y esto podría derivar en mucha gente sin empleo en el municipio.