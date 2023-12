Asume Luz Adriana Vivanco cargo como presidenta interina de Arandas

Luz Adriana Vivanco González, presidenta interina del municipio de Arandas, conversó con NotiArandas sobre la responsabilidad que asume en este nuevo encargo, a unos días de tomarlo.

-Estoy muy contenta, es un cargo que impone, una silla que representa mucho compromiso y responsabilidad. Han sido días difíciles, complicados, pero estamos trabajando para darle continuidad a este proyecto y seguir encaminando el ayuntamiento que no para, las necesidades de los arandenses no paran y estamos trabajando para que todo siga en marcha y funcionando.

-¿Cambiará usted la forma de trabajar que tenía la alcaldesa Anabel Bañuelos?

-Este ha sido un proyecto en el que ella nos integró desde un principio. Ella tenía una manera de trabajar, pero ya tenemos más de dos años colaborando en el proyecto y hemos hecho cosas propias, nos ha permitido cambiar su proyecto e integrar nuestras iniciativas y creo que esta es una manera de ver el compromiso y la manera en que hemos trabajado.

A mí personalmente, en mi papel como regidora siempre me ha apoyado, nunca me ha dicho no, esta es una manera de darle continuidad y a lo mejor con otros ojos ver las necesidades de Arandas de otra manera, pero seguir construyendo el Arandas en el que ella trabajó, ese que ha significado un gran cambio para Arandas desde hace seis años.

-¿Cuál ha sido la respuesta de los arandenses?

-Estoy muy agradecida y de corazón se los digo, porque la gente me ha arropado. Hay gente que no tenía el gusto de conocer y el otro día les decía “el celular explota”, en la calle la gente me abraza, está contenta y agradecida y el cariño que hoy me demuestran no tiene precio, así como me pasa con mis compañeros de trabajo y su apoyo. Creo que la fuerza del equipo que tenemos es lo que me permite hoy trabajar por las y los arandenses.