Asignatura pendiente: el hospital regional

La salud pública en Arandas es una de las asignaturas pendientes. Aunque se ha mejorado en los últimos 12 años, pero solo sigue siendo atención de primer contacto, pues las especialidades o se atienden en Tepatitlán por parte del Seguro Popular o por parte del Seguro Social, lo que demuestra que esta deficiencia en salud sigue siendo muy marcada en nuestro municipio.

Un proyecto que se venía manejando desde el 2009 con el otrora diputado José Antonio Muñoz Serrano, quien logró hacer la gestión en su totalidad de un hospital regional, pero que por asuntos políticos no se inició la construcción del nosocomio. Justo en ese tiempo se consiguió el terreno, se hizo el proyecto y se etiquetaron los recursos. Pero como era el final de una administración, se dejó el compromiso para que tuviera la fuerza que una campaña brinda a sus candidatos.

En la campaña 2012 fue un compromiso del candidato a gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y el candidato a la presidencia municipal Omar Hernández Hernández. Ambos firmaron el compromiso en una visita del candidato a gobernador en el Parque Hidalgo ante más de cinco mil personas, lo cual fue un logro para la ciudadanía pues la palabra estaba empeñada.

Meses después de la elección y ya como gobernador Aristóteles Sandoval, inició el cumplimiento de su compromiso con la colocación de la primera piedra para el hospital. Posteriormente se inició la construcción, y para finales de 2014 estaba concluido el edificio. Posteriormente llegó el equipamiento y quedó como asignatura para el gobierno 2015-2018.

Esta asignatura quedó pendiente, y no se hizo absolutamente nada. Ya con el edifico terminado y el mobiliario dentro del mismo, el tiempo fue pasando y de pronto se empezaron a llevar el equipamiento a otros municipios.

Llegaron los tiempos de campañas y para evitar el reclamo se volvió a comprometer el secretario de Salud a ponerlo en funciones en agosto del presente año, pero ya no como hospital regional sino ahora como hospital universal donde se dice que atenderán a los derechohabientes del IMSS, del Seguro Popular y del ISSTE. Se dice que contarán con 20 camas.

Aunque sea de esta manera y no como hospital civil o regional, lo importante es que esta asignatura se cumpla en tiempo y forma, pues el gobernador del estado dijo que en Arandas habría un hospital regional, se comprometió ante los arandenses no solo de palabra sino también con su firma, y a seis meses de concluir su mandato no se ha cumplido esto.

Comentarios