Aprobaron en cabildo programa de obras y acciones por más de 40 millones de pesos con recursos propios

En sesión ordinaria del cabildo arandense del 18 de diciembre, se desahogó una iniciativa de acuerdo para el programa de obras y acciones con recursos propios del Ayuntamiento de Arandas, por un monto de 40 millones 430 mil 445 pesos con 61 centavos.

Este punto se había retirado del orden del día en dos ocasiones anteriores, pero con la cercanía del fin de año se presentó y se discutió nuevamente. Cuando se dio lectura a la presentación de la iniciativa, la presidenta municipal Anabel Bañuelos solicitó la presencia del director de Obras Públicas y del encargado de Hacienda Municipal para que aclararan cualquier duda en caso de ser necesario. Ya con la aprobación de esta participación, iniciaron las preguntas y respuestas.

José Socorro Velázquez cuestionó al director de Obras Públicas sobre si ya se habían pagado las obras señaladas; este le contestó que ese era asunto de tesorería. José Luis León dijo que se había dejado de pagarles en el mes de agosto, ya que el comité de adquisiciones así lo había ordenado, y que lo único que se había pagado de la obra era lo que hasta entonces estaba concluido.

El regidor preguntó por qué solo una compañía constructora había ejercido casi 39 millones de pesos. El director de Obras Públicas le dijo que se habían gastado estos en las calles Riva Palacio, Morelos, Leona Vicario, Allende, José Torres Pérez Vargas, entre otras obras incluyendo una bodega en el fraccionamiento La Herradura de 4×4 metros con un costo de 170 mil pesos.

José Luis León de tesorería aclaró que se debería tomar en cuenta que este es uno de los mayores gastos que se han hecho en obra pública en los últimos gobiernos de Arandas, pues al no haber recursos del Gobierno Federal ni aportaciones del Gobierno del Estado, Arandas ha seguido haciendo obra pública con sus recursos.

Socorro Martínez insistía en sus cuentas, ahora sobre los 18 millones de pesos solo para las calles Riva Palacio, Leona Vicario y Morelos. Tomó el problema del centro con el cambio de redes de agua potable, y la alcaldesa le aclaró que aunque eran obras diferentes, también había una explicación para esta. Cuando ya no había más preguntas la presidenta pidió someter a votación, pero antes de ello fue advertida de que se buscará que la Contraloría del Estado haga una supervisión de las obras.

A favor votaron Miguel Vázquez, Desiderio Hernández, Guadalupe Samoano, Esmeralda Ramírez, Anabel Bañuelos y Alejandro Arriaga. En contra votó la fracción del PRI y María de Jesús Galindo de Morena. Antes, la regidora Olga Jiménez pidió no participar en la votación por tener un parentesco con la constructora. Se abstuvieron la presidenta del Partido Acción Nacional, Carolina Aguirre, el regidor Juan Pablo Camacho y la regidora Evelia Arredondo.

Con ello, conforme al número de votos, quedó aprobado el punto, pues las abstenciones no quedan ni a favor ni en contra, y la regidora Olga Jiménez no participó. Fueron seis votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. La ley señala que para una mayoría simple debe haber el 50% más uno de los asistentes, pero al no haber reclamo, el punto quedó aprobado de esa manera.

