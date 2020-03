Anuncia regidora su postura como independiente

El pasado viernes 6 de marzo se retomó la sesión de cabildo suspendida el 25 de febrero. En la reanudación, se pidió la aprobación del acuerdo de modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, el cual de antemano fue presentado a los regidores para su análisis. Se votó con 8 votos a favor y 3 abstenciones de los regidores de Acción Nacional, bancada que en las últimas votaciones importantes prácticamente no han participado ya que las abstenciones no se suman ni a favor ni en contra.

La sorpresa del día fue que la regidora Guadalupe Samoano presentó un escrito donde indica que “por motivos personales” se declara regidora independiente con efecto a partir de ese día. Reiteró su compromiso como regidora para seguir trabajando en conjunto con el resto de cabildo por los ciudadanos arandenses, “y seguir por las líneas de mis principios y valores como lo he venido desempeñando hasta el día de hoy”, y dijo esperar que esta decisión “no sea motivo para dejar de trabajar en vínculo con todas las fracciones políticas”.

Quiero mi libertad para decidir: Guadalupe Samoano

Guadalupe de Jesús Samoano, regidora independiente, conversó con este medio sobre su sorpresiva decisión de deslindarse de Movimiento Ciudadano.

-Hace poco en entrevista dije que no podría renunciar a algo porque ya se comentaba que podría ser yo independiente, dije que no podría renunciar a algo pues no estaba yo afiliada, pero dentro de un cabildo yo sí estaba considerada dentro de una fracción que era Movimiento Ciudadano.

No tengo nada en contra de ellos, no tengo nada en contra de ninguna de las fracciones, es una decisión personal, son decisiones que tomas en cierto momento, que estás probablemente analizando. Buscaba la libertad de decir mi voto no se está fraccionando, mi voto va hacia lo que considero que en ese momento debe ser.

-La ley estipula que después de la elección ningún regidor electo tiene partido, todos están al servicio de Arandas…

-Creí entenderlo así y creí que así iba a ser, pero no es así y no es algo que esté oculto. Todos sabemos que a la hora de estar ahí cada quien da su punto de vista o su voto como fracción, rara vez una fracción se ha dividido. Yo en política apenas empiezo a querer gatear, mi sueño fue llegar a creer que podíamos, reconozco que existe la oposición y creo que la oposición es buena, pero llegué a tener la ilusión de decir vamos a trabajar en equipo, vamos a ser fuertes, vamos a dejar un precedente de que las cosas se pueden hacer como equipo dentro de un cabildo.

-Como regidora independiente, ¿cuál será su postura?

-En el comunicado que leí decía que se me permitiera seguir trabajando hasta el día de hoy como lo he venido haciendo en las comisiones que me corresponden sin hacerle daño a ninguna fracción, porque no es mi interés, quiero seguir trabajando. No puedo decir que tomaré una postura porque sería volver a lo mismo, me interesa escuchar cada propuesta de todos mis compañeros y respaldar aquellas que me parezcan adecuadas.

Probablemente me sume o siga en mi área social, no lo sé. Hay temas que son comunes, como obra pública, luminarias, la infraestructura de Arandas, ahí si me voy a tener que detener a analizar y a pensar lo que yo entienda y a lo mejor busque quién me aclare dudas que yo tenga, sigo siendo una regidora y así me voy a entregar en mi trabajo.

