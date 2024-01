Analiza Ricardo Cordero los retos que enfrenta Arandas

Ricardo Cordero es uno de los precandidatos de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Arandas. Luego de concluir el proceso de precampaña, conversó con este medio sobre el desarrollo de ese proceso interno.

-En la precampaña todavía no estaba decidido si sería hombre o mujer quien encabezara a Movimiento Ciudadano en busca de mantener la alcaldía arandense; faltando cuatro días, antes del cierre de Navidad, se decidió que iba un hombre y en el momento que me dicen que siempre voy me dio nada más oportunidad para pegar calcas, no me dio oportunidad de realmente salir a la calle, pero estamos para trabajar por el bienestar de Arandas.

ANUNCIO MÁS CONTENIDO ABAJO

-Con su conocimiento del municipio, ¿qué considera que es lo que se debe corregir de inmediato de ser usted el ganador?

-Podemos comenzar desde tener una nueva cultura vial, cada día está más colapsado el centro de Arandas. La presidenta Anabel ha trabajado estos seis años tratando de corregir lo que se necesita aquí en Arandas, por ejemplo en el tema de agua potable, pero lamentablemente no hay el dinero del Gobierno Federal hacia los municipios, tenemos muy poco…

Hay comunidades donde se necesita trabajar desde pavimentación, está colapsando el vertedero, estamos a tres años de que ya no sea suficiente, o se trae una empresa para corregir eso que también le va a costar al municipio y nadie lo ha previsto.

ANUNCIO MÁS CONTENIDO ABAJO

Se había comprado un terreno varios gobiernos atrás, no lo dejaron abrir por cosas ecológicas, pero no está en mis manos eso, pero sí está en mis manos si llego a ser presidente municipal corregirlo. El panteón municipal está colapsado, tenemos que integrarnos como sociedad y pensar en soluciones.

–¿Considera que usted es un candidato ciudadano, en cuanto a que es la gente quien le pide participar?

-Uno como empresario se dedica a su empresa, somos administradores, la gente que me conoce me reconoce por chambeador y porque me gustan las cosas correctas, no me gustan las injusticias porque a final del día el trabajador más simple tiene el mismo valor que un millonario. Ahí está la base del éxito del ser humano, tener humildad y reconocer que tenemos que hacer el esfuerzo y que nadie es indispensable en la vida.