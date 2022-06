Analiza José Socorro Martínez posibles escenarios políticos nacionales

El regidor José Socorro Martínez Velázquez, representante de Hagamos en el Ayuntamiento de Arandas, habló sobre la próxima campaña política y las posibles coaliciones que se formen en ese proceso.

-Creo que la carrera política de los posibles sucesores del Presidente de la república no comenzó en el famoso destape de las corcholatas, como lo conocemos, que fue en el estado de México, yo creo que desde que arranca el 2018 hay posturas muy probables de candidatos. Hay dos por encima de los demás, creo que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los posibles candidatos y sucesores del Presidente.

También se vio el destape en Guadalajara de Marcelo Ebrard donde dice precisamente que él sí va a participar, y en cuanto a Hagamos, creo que es importante que sepa la gente que Hagamos va a ser un partido clave para conseguir la gubernatura del estado, para ayudarle a quien haga una alianza. Estoy convencido de que Hagamos va a hacer un muy buen papel y va a tener un rol importante.

-¿Cree que sea una elección que desaparezca registros?

-Creo que va a ser un factor importante las alianzas que se puedan dar tanto a nivel federal como estatal. A nivel federal está Va Por México, la otra que está con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano que ha demostrado que ha estado solo en las diferentes gubernaturas.

No sabemos si se podrá mantener o no o subirse a una de las dos alianzas, yo estoy convencido que en Jalisco para donde se una Hagamos vamos a ser una parte importante de quien vaya a ser el próximo gobernador del estado, y es cuestión de esperar. No hay puertas cerradas en alguna alianza ya definida, creo que hay muchas alianzas que se pueden dar todavía y creo que Hagamos hacia donde vaya será factor.

-¿Cree que ahora sí aparezca como partido Va Por México?

-Va Por México es la alianza del PAN, PRI y PRD a nivel nacional. Creo que van a ir juntos, hay muchas posibilidades de que vayan juntos a nivel federal. Lo único que vamos a vivir previo a la elección federal del 2024 que es la gubernatura del estado de México, el bastión más importante que mantiene el PRI a nivel nacional, y el estado que más votos representa a nivel nacional, es un tema importante. Creo que hay dos polos muy bien definidos que es la alianza Va Por México y la que va por Morena, que es PT y Verde, creo que es un escenario previo al 2024.

-En Arandas no hay candidatos que levanten la mano con gran fuerza todavía; ni siquiera los partidos han marcado una tendencia. ¿Usted en esas circunstancias volvería a competir?

-Yo creo que más bien el definir si volvería a competir, pues es preguntárselo a la ciudadanía. Hemos sido siempre muy respetuoso de los tiempos electorales, pero no descarto la posibilidad. Hay que esperar los momentos, ver qué tipos de alianzas se den, pero no cerramos la puerta. Si la gente dice que compitamos pues lo vamos a hacer, pero siempre esperando los tiempos electorales para ser respetuosos de la ley.

En estos momentos estamos trabajando desde Hagamos para hacer un partido muy sólido, el más sólido de Arandas, con gente que quiere sumarse a un partido que se va a renovar en la dirigencia tanto en el municipio como a nivel estatal y hay que seguir trabajando desde nuestra trinchera y esperar los momentos adecuados para tomar decisiones. Y si no voy yo, en el partido hay muchos líderes que pueden sumar desde Hagamos a una candidatura posible con cualquier circunstancia política que se dé.