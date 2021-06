Anabel Bañuelos se siente tranquila con el cierre de su campaña electoral

Anabel Bañuelos, candidata a reelegirse como presidenta de Arandas si la elección la favorece, detalló a NotiArandas cómo cierra esta nueva campaña electoral.

-Nos ha ido muy bien, he recorrido otra vez todo Arandas y la gente me ha recibido muy bien. Sabemos que tenemos muchas necesidades por las cuales queremos la continuidad, para seguir trabajando y seguir mejorado Arandas.

-Hemos visto a otros candidatos enojados, peleando y hablando mal de los rivales. ¿A qué se debe esto?

-No lo sé, yo soy muy positiva y veo las cosas de diferente manera, yo soy ciudadana, yo no soy una política, yo disfruto lo que hago y me gusta lo que estoy haciendo.

-¿Qué es lo que más le ha pedido la gente?

-Como ustedes saben, el problema que tenemos del agua, pero que es un problema que estamos solucionando y lo puedo decir abiertamente, es un problema que viene de muchos años, desde que yo era niña teníamos problemas de agua en Arandas. No es un problema de ahorita, tengo más de 50 años.

¿El agradecimiento de la sociedad se ve reflejado con usted?

-Sí claro, sobre todo hay áreas en las que están muy contentos, y esas ayudas antes no les llagaban y ahora les están llegando. Me han dicho que si vuelvo a quedar que ojalá siga como estoy ahorita, visitándolos, y claro que sí los he estado visitando, pero ahora cambiaré un poquito mi estrategia si vuelvo a quedar como presidenta.

-¿Qué sensación tiene en este momento?

-La misma sensación que tuve al principio, seguir trabajando hasta el último día y esperemos que nos vaya bien para seguir apoyando a los ciudadanos.

