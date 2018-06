Alan Soto, satisfecho con la campaña electoral

Alan Soto Valenciano, candidato suplente a la diputación federal por el tercer distrito, tras 90 días de campaña compartió con NotiArandas su mayor aprendizaje.

“Mi aprendizaje más importante en esta campaña fue conocer las inquietudes de las personas, ya que cada una tiene un punto de vista y una necesidad particular. Conocer sus puntos de vista me fue fortaleciendo para poder, junto con Miguel Hernández, hacer los proyectos para cuando seamos diputados, cumplirle a la gente alteña en sus necesidades”, aseveró.

-¿Cuál fue su experiencia con el trato con la gente?

-Fue magnífica, pues todos me trataron muy bien y se comprometieron a votar por nosotros porque saben que somos la mejor opción en el tercer distrito. Con la experiencia como legislador de Miguel y mi conocimiento en el servicio público, la gente se acercaba para dar sus puntos de vista y comprometernos para que bajemos recursos y se solucionen los problemas que se tienen en esta región.

-¿Cuál sería el principal quehacer que realizarían como fórmula?

-Vamos a entrarle con todo al tema de la educación, en infraestructura, porque no puede ser posible que la mayoría de nuestras escuelas rurales no tengan condiciones para el aprendizaje. No puede ser que nada más tengamos unas horas de educación cívica y ética en la primaria, cuando deberíamos de tener desde primero hasta sexto, y seguir en la secundaria con esa materia de educación, porque ahorita hay una falta de moral en toda la sociedad. Apoyaremos a nuestros alcaldes para que tengan mayor infraestructura alrededor de los municipios, aunque también tenemos el proyecto de mejorar libramientos y carreteras ya que estos se encuentran en mal estado.

Otro tema que estudiaremos será cómo apoyar al campo para que este sea más productivo, buscando bajar apoyos y capacitaciones para que rindan más en su trabajo y produzcan más; que empiecen a industrializar sus productos. Estos son los tres ejes en que pondremos mayor énfasis, porque es muy importante todo lo que hemos visto un servidor y Miguel. Obviamente vamos a estudiar otros temas como seguridad pública con policías bien capacitados, para que tengan el tacto con la población porque nuestra policía es para la prevención y no de reacción.

-¿Cómo espera esta elección después de lo visto en campaña?

-Sin lugar a duda será una elección muy concurrida y estamos seguros que la respuesta que nos mostró la ciudadanía se verá reflejada en las urnas; esperamos ser favorecidos con el voto de los alteños para trabajar juntos y lograr soluciones a la problemática que existe, porque nuestro proyecto en los tres ejes que tenemos marcados como es educación, infraestructura carretera y el campo, se verán beneficiados de gran manera.

No solo eso, sino que seguiremos buscando hacer una agenda de servicio donde la gestión de recursos para los municipios de la región se haga llegar para que cada uno de los presidentes municipales cumplan con su compromisos y tengamos una mejor región, porque somos gente de trabajo.

