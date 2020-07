Afecta pandemia zonas vulnerables de Arandas

El cura Miguel Ángel Aguiñaga, de la parroquia de la Divina Providencia, habló con NotiArandas sobre la manera en que la pandemia ha afectado la zona de su parroquia, una de las más vulnerables de Arandas.

-La realidad es que existe la pandemia y que ha afectado en lo económico a mucha gente. Estas dos realidades se dan en el mundo y también se dan aquí en nuestra parroquia; tenemos que enfrentar las dos cosas porque está el peligro de la enfermedad y por otra parte la situación económica de muchas familias que no tienen lo suficiente, porque han perdido trabajo o porque no han trabajado. En este barrio son de las familias más afectadas. Hemos dado muchas despensas y ayudado a la gente, y hasta dinero les estábamos dando, los mismos feligreses cooperando para los demás.

-¿Cómo obtiene recursos la parroquia?

-Mi trabajo no es tener dinero, mi trabajo es hacer conciencia en la gente para que la gente pueda dar algo de lo que tiene a los demás, y al hacer conciencia ellos de alguna forma colaboran y yo organizo un poquito para que la gente esté organizada y también agradecerles y estarlos motivando para que puedan dar. Aquí en los grupos que hemos formado los que han desaparecido son los de los ricos, los de los grupos de más ricos son los que han desaparecido y ya no quisieron ayudar por una cosa u otra, para que veas la generosidad y quienes están ayudando, la gente de clase media, la gente a veces hasta pobre, pero que tiene voluntad.

-¿Solo lo apoyan de esta parroquia?

-Si fuera de aquí de la parroquia no haríamos nada. Lo que pasa es que hay mucha gente que apoya de todas partes, de otras parroquias e incluso de otros lugares viene una persona de Querétaro y lo voy a decir, Martín Álvarez, viene y él nos regala cada miércoles primero una taquiza para las personas pobres. A veces da tacos, a veces da carnitas, a veces manda a hacer comida, pero él regala solo y está trabajando en Querétaro y se vienen desde allá. Hay gente que hace conciencia, que ha mandado dinero de Estados Unidos, me han mandado de Italia, me han mandado euros para esta situación.

-¿Qué otras estrategias pone en práctica?

-No damos asistencialismo. Por ejemplo, a los grupos antes de la pandemia, los grupos que venían a las despensas, venían un día a hacer una labor social, ya sea arreglar la calle o el atrio, o pintar las sillas, una labor social. No venían todos, no venían muchos, se les da un boletito extra para una despensa más grande a esos que venían y se les daba un tema de formación y ese tema de formación era de valores, y así ayudamos a crecer.

