Acuden arandenses a realizar su pago de agua potable

En las oficinas de Agua Potable de Arandas el año inició con mucha actividad y eficiencia. El promedio de atención, reportan, es de máximo 20 minutos por persona, a pesar de la cantidad de asistentes que acuden a las oficinas en esta primera semana del año. De este servicio y el proceso de recaudación platicamos con Francisco Arámburo Sánchez, director del OPD de Agua Potable en Arandas.

-La verdad nos hemos sorprendido un poquito más, quiero felicitar a todos los ciudadanos por su colaboración al tema del agua con sus pagos; en un día se liquidaron más de 650 cuentas y esa es la meta diaria.

-En otras épocas, cuando se acercaban las campañas políticas, había quienes no pagaban el servicio esperando las promesas de candidatos de no cobrarles. Ahora pasa lo contrario, ¿crees que la gente ya se concientizó?

-Sí claro, completamente. El tema del agua potable ya no es político, claro que hay gente que lo quiere politizar, pero gracias a que le hemos dado mucha atención a los ciudadanos, hemos arreglado demasiadas cuentas y servicios, la gente ve reflejado su pago en hechos concretos y por eso creen cada vez más en el tema del agua potable en Arandas.

-¿Qué es lo que más pide la gente cuando viene a estas oficinas?

-Las personas vienen y nos felicitan por el gran trabajo que estamos haciendo, otras personas vienen a tratar de solucionar alguna cuenta pendiente, a revisar alguna problemática de su domicilio y la verdad que primero que nada soy ciudadano y atiendo como me gustaría que me atiendan, la gente siempre me busca para encontrar alguna solución o platicar sobre su problemática particular, pero siempre trato de atenderlos. La gente viene y antes de pagar nos saludan y muchos nos felicitan.