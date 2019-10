Aclara director de Servicios Municipales tema con pepenadores

Francisco Aramburu, director de Servicios Municipales, aclaró para NotiArandas el tema del acuerdo con los pepenadores para invertir el 10% de sus utilidades diarias en la mejora de sus condiciones de trabajo.

“Desgraciadamente la información no fue la que se dio en un principio, se interpretaron muy mal las cosas y es la afectación que tenemos. Yo fui a hablar con las personas, estuvimos en mutuo acuerdo, demasiadas personas estaban por ahí, una o dos personas muy renuentes que son las personas con las que he tenido problema tras problema porque se quieren adueñar del terreno, son los que provocan ciertas riñas y que los camiones de basura no hagan sus actividades correctamente en los horarios establecidos porque llegan a vaciar un camión y estas personas se sienten dueñas o son muy ofensivas y amenazan que ‘si me tiras ahorita este camión va a haber problemas’, entonces la gente está angustiada y asustada en esa cuestión. Lo que nosotros quisimos hacer fue una situación de mejoría de esas personas, quisimos apoyarlos y ellos estuvieron de acuerdo, lamentablemente se malinterpretaron las cosas por la información que se presentó en un medio de comunicación”, acotó.

-¿Cuánto gana en promedio un pepenador?

-En promedio mensualmente ganan unos 15 mil pesos, de 10 a 15 mil pesos es lo que sacan de acuerdo a los números que traigo reales de la pesada que se ha hecho de histórico de un año, porque estoy haciendo una bitácora de cuánta es la basura que entra y cuál es la que se está reciclando, y es lo que sale del vertedero.

-No pagan impuestos, no pagan rentas, es dinero que entra íntegro. ¿Aún así no quieren aportar para su seguridad social?

-Sí estaban muy de acuerdo porque nadie los había tomado en cuenta, cuando yo voy y me presento con ellos yo tomo las riendas del vertedero y viendo las condiciones muy negativas lo fuimos platicando. Me extraña la información dada. Ellos fueron los voluntarios porque yo les fui a dar un razonamiento de lo que se venía y ellos estuvieron de acuerdo en esa aportación para su mejoría simplemente.

Convocan a rueda de prensa para resolver polémica en torno al vertedero municipal

El departamento de Servicios Municipales y la Oficialía Mayor convocaron a los medios de comunicación para realizar una rueda de prensa e informar sobre el supuesto problema entre pepenadores y autoridades.

El director de Servicios Municipales, Francisco Aramburu dijo que a principios de septiembre se había reunido con todos los recicladores para llegar al acuerdo de que estos aportarían el 10% de las utilidades diarias de la venta de los productos a reciclar, dinero que sería invertido en un mejoramiento de su trabajo, como darles uniformes, botas, cubre bocas, lentes, guantes, construirles baños e instalar una báscula para que no haya dudas de lo que se recicla.

Al cuestionar por qué no se socializó esta propuesta, el funcionario dijo que se había tomado un acuerdo con ellos y que con eso bastaba. Hubo acusaciones de amenazas con nombre y apellidos, así como acusaciones por no haber entregado recibos de lo aportado ni avisar a tesorería.

Además, muchos funcionarios municipales se vieron sorprendidos cuando la información se hizo pública. Prometieron en lo sucesivo buscar que la información fluya a tiempo, y aunque dijeron que nunca se negaba la información, con pruebas de video se comprobó lo contrario. Fue una mala experiencia para el joven director de Servicios Municipales, que confió en la experiencia de quien lo acompañaba en esta tarea.

Comentarios