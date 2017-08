Regidor de oposición, en desacuerdo con manejo de recursos de fiestas de enero en San Ignacio

San Ignacio Cerro Gordo. Luego de que el regidor de oposición José Luis Ramírez Orozco denunciara que se rompió la promesa de usar las utilidades de las fiestas de enero para apoyar el proyecto de turismo religioso del Señor de los Imposibles, ahora reporta que a pesar de que el dinero ya se entregó al ayuntamiento, se convocó al patronato para decidir su uso.

“Me citan para el patronato determinar qué se va a hacer con ese dinero. Yo argumenté que no tenía porqué el patronato ya tomar decisiones, si ese dinero ya estaba en las arcas municipales. Yo decía que ese dinero se diera al señor cura, pero sigo sin entender cómo es posible que el ayuntamiento haya aprobado el estado financiero, por consecuencia, ese dinero ya está en las arcas, entonces el patronato no tenía nada que hacer. Quienes tenían que aprobar el uso de ese dinero es el pleno del ayuntamiento, no personas ajenas al ayuntamiento”, consideró.

-Ahora dicen que se destinarán 40 mil pesos para las fiestas de septiembre y 20 mil para apoyar un equipo de béisbol. ¿Y lo que falta?

-Pues ahí se acabaría el dinero, porque eran 70 mil pesos lo que quedó. Son 40 mil y feria y eran sesenta y tantos, sería todo lo que quedó de las fiestas. Decidieron personas que estaban dentro del patronato pero ese patronato ya se termina desde que aprobamos el estado financiero. Esto se debió haber hecho antes de que se entregaran cuentas al ayuntamiento, las cuentas ya se entregaron. Yo no estoy de acuerdo en que el dinero se use así, yo apuesto a que el dinero se vaya al señor cura para el proyecto del Señor de los Imposibles.

-¿El tesorero municipal estuvo presente?

-Sí, él también estaba ahí. Argumentaron que ese dinero no había ingresado a las arcas, lo cual me confunde, no sé hasta dónde el patronato ya tenía que meterse, según yo a la hora que entregamos cuentas se acabó el patronato, a la hora que se entregan cuentas al pleno del ayuntamiento el patronato está disuelto. Acabo de ver que de las fiestas de Arandas entregaron 700 mil pesos, pues ya están en las arcas del ayuntamiento, ¿o el patronato va a hacer lo que ellos quieren? Entonces pues yo pienso que acá está mal.

