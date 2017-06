Ofrecen en San Ignacio maíz a mitad de precio para agricultores

San Ignacio Cerro Gordo. En San Ignacio se está apoyando a los agricultores con la venta de maíz a mitad de precio, para apoyar el crecimiento del campo sanignaciense, indicó Omar Alejandro Ferreiro Vázquez, encargado de Desarrollo Rural del municipio.

“Sin ningún compromiso la gente puede venir a ver el maíz y ver los rendimientos que tiene, es una muy buena opción para la gente. Después tenemos por ahí otro apoyo que estamos esperando por parte del Gobierno Federal en el que el maíz viene completamente gratis y se les apoya con dos sacos por persona, eso es independientemente de quien siembre y de quien lo quiera y con este que está a mitad de precio conseguimos un subsidio del 50% por parte del INIFAB y de la empresa en particular”, recalcó.

-Esto es con el afán de ayudar al productor, ¿o tiene algún tinte político?

-No, es sin ningún tinte político, sin afán de lucro, simplemente ayudar al productor. La gente ya está pidiendo el maíz del Gobierno del Estado, sabemos que no ha llegado y hay mucha gente que en verdad no tiene para pagar un costal y es una muy buena opción para ellos porque con un 50% totalmente pueden acceder a maíz y aquí hay mucha gente que siembra varios predios y también tienen el acceso para hacerlo más fácil y a bajo costo.

-El maíz que da el gobierno estatal siempre llega a destiempo. ¿Este año será igual?

-Siempre se habla con ellos, el presidente está muy al pendiente de eso, siempre preguntando cuándo llega el maíz. Lo que nos toca es estar presionando y buscando que la gente tenga su maíz a tiempo y que puedan utilizarlo para la siembra de este año. Por eso por lo pronto buscamos esa opción de un descuento del 50%.

-La composta este año ya no llega, ¿cierto? ¿Ya es demasiado tarde para que llegue?

-Seguimos esperando, nunca llega tarde, hay personas a las que le sirve en cualquier temporada, pero estamos a nada de la siembra, al igual que el maíz y la composta si vienen tarde por parte del estado sabemos que es totalmente gratis, a lo mejor sí se puede guardar un año o a la gente que resiembra la puede utilizar pero ahorita por lo pronto la opción que tenemos como municipio es no quedarnos con los brazos cruzados.

