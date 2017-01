Pide párroco solución a tianguis navideño

Para el párroco Juan de Jesús Fuentes Hernández, de la iglesia de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, el tianguis navideño que se monta en la plazoleta justo afuera de su parroquia debe replantearse.

“El entorno de la parroquia queda muy saturado de puestos, el balaustrado de nuestra parroquia, la cantera que circunda el atrio ha tenido algunos deterioros y lo más importante es que como el templo parroquial es un templo de celebración muy intensa de sacramentos porque es un centro desde el siglo 18 donde se fue fraguando la comunión espiritual de los arandenses, sigue habiendo muchos matrimonios, quinceañeras, misas de la comunidad y funerales, de tal manera que este año se vio muy saturada la entrada desde el lugar donde pueden llegar las carrozas o los carros con las novias. Estuvo muy estrecho el paso, casi para no poder pasar, se batalló mucho y yo sí pienso que sería muy importante que todos viéramos esto. Ahora los baños públicos que están ahí en la esquina ya van yo creo que para tres años si no me equivoco y pues ciertamente darán algún servicio pero están afeando la visión de un inmueble colonial, el único inmueble colonial que tenemos según yo es precisamente el templo parroquial de Santa María de Guadalupe. Claro que los vendedores tienen necesidades, pero tendría que haber la inteligencia para que nosotros rescatemos la belleza de nuestro centro histórico y por otra parte también oír las demandas de quienes necesitan vender para comer, porque también se está saturando mucho de tráfico, así que ojala que haya medidas más eficaces”, explicó el sacerdote.

Entre las peticiones que realizaron al ayuntamiento para estas fiestas religiosas, está moderar el volumen de los eventos del teatro del pueblo. “Pienso que tenemos un derecho histórico, la comunidad cristiana católica tiene un derecho histórico de celebrar sus fiestas sin ser perturbados. Yo les invito a que respeten, si no con un silencio total, sí con un volumen bajo o con otra actividad mientras está sobre todo la eucaristía y la salve”.

Hablando de temas sociales, como el reciente aumento a la gasolina y el descontento de la gente, consideró que “realmente está afectando sobre todo a la clase más desprotegida, hay gente que va al día, que tiene un automóvil modesto y yo pienso que deberíamos reconsiderar esto. Siempre se ha dicho que el petróleo es de los mexicanos, pero estamos haciendo nosotros a una acción mediática y verdadera ante esta alza de un consumo que es de primera necesidad para la movilidad humana. El pueblo tiene que hacer valer su voz, pero de una manera que lo entiendan quienes están tomando estas decisiones”.

