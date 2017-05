El municipio pagará el 50% del programa de útiles gratuitos

Para el programa de reparto de útiles escolares gratuitos, a inicios del próximo ciclo escolar, el Ayuntamiento de Arandas pagará el 50% del costo y el Gobierno del Estado el resto.

Alan Josafat Soto Valenciano, director de Desarrollo Humano, habló con NotiArandas al respecto. “Nosotros vamos a comprar la mitad de útiles escolares del municipio y el Gobierno del Estado va a poner la otra mitad. Lanzamos una convocatoria a las papelerías municipales y también obviamente fuera del municipio para que puedan participar en la licitación, han quedado registradas 10 papelerías que van a competir para que el comité de adquisiciones decida. Buscamos útiles de calidad, porque estos materiales se están proyectando para un año, no para dos o tres meses. De Arandas solo tres papelerías se animaron a participar, las demás candidatas son foráneas”.

-En la entrega anterior hubo quejas porque las mochilas no sirvieron, y los útiles no eran de calidad…

-Siento que el Gobierno del Estado los útiles que da son de una calidad media a buena, sin embargo no tenemos el conocimiento, acabamos de entrar apenas hace ocho meses a esta oficina de Desarrollo Social. Sin duda los productos que repartiremos como municipio buscaremos que sean de la mejor calidad posible. En total son 16,020 mochilas con útiles escolares. Deben ser alrededor de 250 mil útiles.

-¿Ya han visto cuánto duran esos útiles?

-La mochila debe ser proyectada para un año escolar. Si en la licitación hay una diferencia de 100 mil o 150 mil pesos por algo de mejor calidad, yo creo que el comité debería decidirse por algo de mejor calidad a algo económico. Espero que el comité de adquisiciones se junte la siguiente semana y que ya nos dé una respuesta.

