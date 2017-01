Esperan que se limpien de comercio ambulante calles alrededor de los mercados

Desde el puente que une los dos nuevos mercados de Arandas, se aprecia a ambos lados de la calle, el mar de puestos que se mantienen en la vía pública. Salvador Isaac Islas Miranda, director de Vialidad, dijo a NotiArandas que el programa de limpieza de banquetas y vía pública lleva ya tres meses de trabajo en las avenidas principales y las salidas de la ciudad hacia León y Guadalajara. “Mientras estemos al frente de la Dirección de Vialidad vamos a continuar con este operativo permanente”.

-El presidente municipal envió un comunicado indicando que después de las 3:30 pm, los dueños de todos estos puestos recogieran sus estructuras para que las calles quedaran en servicio. Han hecho caso omiso a la indicación. ¿Usted está enterado de esta orden?

-Del comunicado como tal no, pero es algo que yo he platicado con otras instancias correspondientes, de que si son puestos ambulantes no tienen por qué dejar las estructuras, si ya tenían el permiso para vender en cierto horario y al ser comercio ambulante no tiene por qué seguir ocupando un espacio en la vía publica después de terminado su horario permitido, por el cual están pagando un permiso.

-¿Piensan hacer algo?

-Por supuesto, lo importante aquí es que el mercado pueda puncionar ya al 100% porque sabemos que obviamente es la actividad del sustento familiar de muchas personas, aquí en Arandas el comercio que está en los contornos al mercado, y pues una vez que el mercado ya esté funcionando en su totalidad es necesario un operativo en los contornos para ir desocupando las vialidades.

Fotogalería: Poco espacio para estacionamiento queda en Arandas, comerciantes apartan lugares con diversos objetos, incluyendo mercancía.



-Siempre se justifica que estas personas que infringen los reglamentos, lo hacen para obtener su sustento. ¿Es permitido romper la ley y los reglamentos, para mantenerse?

-Claro que no, no hay nada que te justifique el violentar el derecho de otras personas para tú garantizar tu derecho. Recordemos que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho del prójimo, entonces el libre tránsito o el goce de la vía pública es un derecho de todos y a pesar de que por eso el comercio está regulado, para que la autoridad correspondiente a través de sus reglamentos pues vea lo factible que es el otorgar permisos y bajo qué restricciones lo va a otorgar, y pues también esa autoridad en el caso del comercio pues debe estar al pendiente con inspecciones cotidianas para ver que se cumplan cabalmente los reglamentos y notificar, exhortar o sancionar a quien los rompa.

-Usted tiene la facultad de aplicar el reglamento junto con la Policía Municipal y Padrón y Licencias. ¿Realmente trabajan en conjunto?

-Sí trabajamos coordinadamente en muchos aspectos, sobre todo cuando en el caso de la policía interviene más, cuando las personas ya ponen mucha resistencia entonces no es a manera de intimidación ni nada pero como tú lo comentas, está reglamentado. No hemos tenido detenciones por personas que no quieran retirar enseres. Cuando están entorpeciendo la vialidad, banquetas o calles, pues tenemos la facultad de liberarlas y en algunas inspecciones que realiza Padrón y Licencias tenemos coordinación con el director y nos manda llamar para actuar las distintas autoridades en conjunto.

