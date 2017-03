Detienen la obra de la girola por falta de recursos

El señor cura Miguel Franco González, de la parroquia de San José Obrero, habló con NotiArandas sobre el estado actual de la girola, pues recientemente surgió información sobre la pausa de la obra porque se agotaron los recursos para el proyecto.

“Analizando los conceptos que se firmaron para aplicar, faltan más o menos unos tres millones de pesos por aplicar. A nosotros en concreto no nos han dicho exactamente en qué se gastaron los recursos, vemos que es bastante dinero todavía el que falta por aplicar”, consideró el párroco.

Abundando sobre el tema, Franco González dijo: “Exigimos que se nos expliquen los conceptos aplicados en la realidad, en qué se gastó el dinero paso por paso, porque nada más se fue el arquitecto sin decir adiós ya hace dos o tres meses y nos dijo ‘el dinero ya se acabó’, y yo personalmente sé que por ahí tiene pagados unos materiales destinados a la girola y pues también estamos en la incertidumbre de que yo personalmente no estoy convencido de que tan fácilmente se haya esfumado ese dinero. Aparte el arquitecto tomó dinero para detallar dos bóvedas de la girola y para la cantera de la fachada de la sacristía y dice que todo se esfumó en tres cosas, no nos han especificado concretamente en qué se usó el dinero y estamos desconcertados, tristes y desanimados por este trabajo en el que íbamos tan bien. Desgraciadamente al que le tocó manejar los recursos pues nos dieron una bofetada y nos dijeron ‘el dinero es de nosotros y se acabó’”.

-¿Entonces no saben cómo se perdió ese dinero?

-El dinero llega a cuentas de la presidencia municipal, ellos en sus dependencias lo están manejando y ahora tienen que justificarlo, ellos tienen que estar plenamente convencidos de que realmente el dinero se aplicó pero no sé si finalmente estén convencidos, justamente como nosotros que no estamos convencidos de que el dinero se aplicó.

-¿Ese dinero llegó a la administración de Salvador López?

-No, ese dinero llegó en la administración del entonces presidente municipal Omar Hernández.

-Se ha buscado un dinero para el mantenimiento del templo de San José y de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe; supuestamente a ustedes les entregarán 1.8 millones de pesos. ¿Ya recibieron esa cantidad?

-Ese dinero es tripartito, tenemos que depositar los interesados, el estado y el Gobierno Federal. Estamos investigando y en cuanto llegue el dinero tenemos que depositar nuestra parte para que ya se puedan ejecutar los recursos. Hasta ahorita se nos ha dicho que nosotros como beneficiados tenemos que depositar alrededor de 500 mil pesos.

-¿Entonces no es un apoyo gubernamental del municipio de Arandas? Porque si la parroquia tiene que poner esa cantidad, el resto lo ponen los gobiernos estatal y federal…

-Pues está la especulación de que posiblemente el municipio nos pueda ayudar con algo, hasta ahorita no hemos hablado en concreto, pero sí se nos dijo que nosotros tenemos que depositar nuestra parte que viene siendo la cantidad más o menos de 500 mil pesos.

-El tema de la girola deja espinas. Supuestamente había dinero para etapas que no están concluidas y después de que se utilizaran los recursos se podría gestionar más. ¿Qué pasa ahora?

-Ahorita ante lo sucedido de que falta dinero, yo aparentemente siento que todavía faltan recursos por aplicar, pues estamos esperando que todo esto se resuelva, que se concluyan todas esas etapas y ver si posiblemente después de justificar nos siguen apoyando a nivel federal, porque también surgirán muchos cuestionamientos de si realmente llegó el dinero y se aplicó.

