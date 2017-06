Casi 24 mdp se redujeron de obra pública para destinarlos a apoyos sociales y a remuneraciones a personal: regidor Cristhian Torres Bolaños

El regidor Cristhian de Jesús Torres Bolaños aclaró a NotiArandas el tema de la aportación de 50 mil pesos para el viaje de funcionarios y regidores arandenses a Estados Unidos, donde celebrarán el 4 de julio, fecha de la independencia estadounidense.

“Ese dinero se contempló desde 2015 para el presupuesto de egresos de 2016, pero no fue etiquetado precisamente para el evento del 4 de julio. Por segunda ocasión que se han autorizado estos 50 mil pesos se ha hecho mención que yo fui quien autoricé ese dinero pero no es verdad, únicamente en el presupuesto se pone como un parámetro para tener un rango de gastos en el extranjero. Cuando solicité la modificación del presupuesto de egresos de poner esos 50 mil pesos fue para poner un límite a los posibles gastos, y no como un fondo de gastos”, detalló el regidor.

-Están gastando del erario público para beneficio personal, ya que no es un viaje oficial. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

-En el cuerpo de la iniciativa mencionaban algunos funcionarios que iban a asistir, sin embargo al momento de debatir la iniciativa se llegó al acuerdo de que iban a ser únicamente funcionarios que necesitaran verdaderamente ese dinero, algunos regidores incluso en esa misma mesa que estaban en la lista desistieron de ese dinero, entonces la intención es esa, que si se necesita el recurso, que se utilice para las personas que verdaderamente lo requieren y no un funcionario público de nivel regidor, que puede cubrir fácilmente sus gastos.

-Cuando se votó la iniciativa no tuvo ningún cambio, y ese dinero será para cuatro regidores, seis funcionarios públicos y el cronista de la ciudad. ¿Está de acuerdo en que se equivocaron al votar de esa manera, o lo hicieron de forma tramposa?

-Quizá fue ahí un descuido que tuvimos, pero definitivamente en los comentarios de la iniciativa, en el debate de la iniciativa, en la decencia los regidores de los que se hace mención en esa lista, desistieron de ese beneficio y yo espero que lo cumplan.

-¿Tienen que cambiar el punto o ya quedará así?

-Con las observaciones que se han hecho podría directamente hablarse con el presidente municipal para que si es necesario se haga otra sesión de cabildo donde se aclare este punto, que realmente tienen que ser las personas que autorizamos no en la iniciativa, sino en los comentarios.

-En esa misma sesión extraordinaria hubo una hora prácticamente donde estuvieron ustedes a solas tratando de arreglar las modificaciones del presupuesto de egresos 2016. Supimos que hay cambios donde se pierden varios millones de pesos de obra pública…

-En lo personal no comparto la idea de que tengamos reuniones a puerta cerrada, haría una invitación al presidente para que estas reuniones sean con medios de comunicación para que sea más trasparente, a fin de cuentas toda la información es pública y no hay por qué esconder nada.

Continuó diciendo que: -En diciembre de 2015 la presidencia metió una iniciativa para que los cambios entre partidas presupuestarias fueran modificadas por el encargado de Hacienda Municipal y el presidente municipal sin pasar por cabildo. Se le hizo la observación al presidente que era como entregarle un cheque en blanco, no estuvimos de acuerdo, estuvimos totalmente en contra de esa iniciativa, misma que posteriormente fue presentada por algunos integrantes de la fracción que encabeza el presidente municipal. Se ve claramente una reducción de 23, casi 24 millones de pesos en obra pública y se ve claramente que lo está destinando principalmente a remuneraciones a personal de carácter transitorio y ayudas sociales.

La obra pública también es una ayuda social y se está descuidando mucho esta parte, eso en cuanto a los egresos, y por otra parte en los ingresos se muestra que la labor de gestión a nivel estatal y federal fue poca, se dejaron de percibir contra el ejercicio 2015 alrededor de cinco millones de pesos de aprovechamientos y partidas federales, lo cual significa que no hay un trabajo contundente en la gestión de estos recursos. Por una parte ayudó un poco que hubo buena recaudación por medio del impuesto sobre el patrimonio y pues también aclarar que alivianó un poco por así decirlo el dinero que entró a las arcas del municipio por la contratación que autorizó el presidente”.

