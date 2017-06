Aclara presidente municipal Salvador López Hernández la aplicación del presupuesto 2016

El regidor de oposición Cristhian de Jesús Torres Bolaños dijo a NotiArandas, en entrevista publicada la semana pasada, que casi 24 millones de pesos pensados para obra pública, se destinaron a apoyo social y remuneraciones a empleados en Arandas.

El presidente municipal Salvador López Hernández pidió aclarar esta información para nuestros lectores.

Expresó: -Quiero comentarle a la gente que en cuanto a presupuesto total de obra pública, en 2016 estamos hablando de cerca de 43 millones de pesos, sin contar la inversión del Gobierno del Estado, como la cuestión carretera. A mí la nota que publica el periódico y que afirma el regidor pues me sorprende porque si le hubiéramos quitado 24 millones a la cantidad total que teníamos por ejercer prácticamente hubiéramos dejado a Arandas sin obra. Este dato es incorrecto en el sentido de que a ninguna obra se le quitó recurso para orientarlo como dice él, a apoyos sociales y remuneraciones. Hay programas federales que en el recurso que se nos etiqueta trae proyectada una cantidad que es mínima para apoyo social, pero ya está establecido y nosotros no lo podemos mover.

Lo que sí se hizo fue incrementar el apoyo a otras actividades pero con recursos propios, nada más para comentarle a la gente un dato interesante, nosotros habíamos presupuestado un millón de recursos propios para obra pública y nosotros alcanzamos la cantidad de 6 millones 426 mil 802 pesos de inversión municipal, es decir, no se le retiró recurso sino que se le aportó más de dinero propio del municipio para hacer más obras, y ya en su momento explicamos la cantidad de obras que se hicieron y fue una cantidad muy importante.

-En 2017, ¿podrían presentarse mejores números a la población?

-El 2017 vamos a estar más o menos en el mismo tenor que el 2016, a veces también lo que se confunde es que ciertamente como yo lo mencionaba en la respuesta anterior, hay programas federales que han dejado de aportar recursos por la situación económica presupuestal a nivel federal. Es el caso por ejemplo del programa de apoyo a la girola, que el 2016 no tuvimos aportación y es el caso también del programa de Hábitat, en el que nos redujeron alrededor de 2 millones 400 mil pesos la parte de la obra pública, y también comentarles que por esa última cantidad que no nos llegó, tenemos detenidas obras de pavimentación en la calle Mariano Aranda, así como las calles Guadalupe y Heliodoro Hernández Loza. Sí ha habido recorte presupuestal pero no nada más para Arandas, eso ha sido para todos los municipios en general, y ahí se notan las reducciones en lo que llega de participaciones federales para el municipio.

